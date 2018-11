A Veces Ciclón y su "disco acuático"

"Óscar tenía un par de canciones que no encajaban mucho con lo que estaba haciendo en aquel momento en Valetudo. Me los enseñó, yo llamé a Xavi...". Así se formó A Veces Ciclón. Lo explica Marcos Junquera, batería y percusión de la banda que completan el gallego Óscar Vilariño con su voz y Xavier Muñoz, con la guitarra o los arreglos. Presentan hoy su segundo elepé, "Cumbayá", en el El Pueblo Café Cultural, a las 21,00 horas. Un concierto "más electrónico" en el que tocarán todos los temas de sus dos álbumes.

Los tres músicos hicieron carrera en diferentes formaciones -Vilariño, por ejemplo, estuvo en Triángulo de Amor Bizarro-, aunque Junquera considera que su actual proyecto "no se parece a nada de lo que hayamos hecho antes". El batería define "Cumbayá" como un disco "muy acuático, sin un hilo conductor meditado. Quizás lo que dé continuidad a los temas son los arreglos que hizo Xavi en la postproducción".

La evolución entre su anterior álbum, "A Veces Ciclón", y el que ahora presentan, se basa en la producción: "El primer disco fue un directo con el que quedamos satisfechos y decidimos grabar. Pero en 'Cumbayá' hemos tratado con más cariño las mezclas, los arreglos y hemos incluido bastante sonido de sintetizadores".

El nombre y la portada

De "Cumbayá" llama la atención su nombre, que alude a una "broma interna que tenemos. Esta palabra se menciona en el tema 'Devalo'. Nos gustó su sonoridad porque recuerda al movimiento hippie, al sonido de Manu Chao", explica Junquera.

En cuanto a la ilustración de la portada -una figura que recuerda a un corazón humano con una especie de brazos-, se trata de una obra autoría de Dorian Wood, quien "juega con imágenes un poco molestas, con sus obsesiones. La imagen no tiene explicación: nosotros no preguntamos y el no nos cuenta, nos gustó y punto".

Lugar: El Pueblo Café Cultural

Hora: desde las 21,30