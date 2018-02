Verín y Ourense se rinden a los esperados desfiles del Entroido

Comparsas, carrozas y charangas recorrerán las calles ofreciendo un espectáculo de imaginación y diversión a partes iguales.

En Verín, el desfile se concentrará en el Barrio de San Roque hasta su salida, terminando por aglutinarse en la Plaza García Barbón. Otro de los más destacables, el de Ourense, comenzará a las 17:00 horas en As Lagoas, finalizando su recorrido en la Praza Maior con la coronación del rey o reina del Entroido. Además, para aquellos que no puedan disfrutarlo a pie de calle, será retransmitido en directo por "streaming" a través de nuestra página web, www.laregion.net.

Pero el domingo de carnaval no solo ofrece la oportunidad de disfrutar de los disfraces, sino que muchas localidades celebran apetitosas fiestas gastronómicas. Es el caso de Vilariño de Conso, con la XXIX edición de la Festa do Cabrito, o el llamativo Cocido Bacanal-Enchenta Monumental, en Seixalbo. Sin olvidarnos de la tradicional Festa da Androlla, en Viana do Bolo (14:30), que este año llega a su cuadragésimo octava edición.