Una versión cubista de la peineta

Después de haber pasado por Nueva York, México, Italia y diferentes ciudades de España, la exposición "Piernetas", del escultor, pintor y arquitecto cordobés Antonio Mariscal, se expone en el Centro Cultural Marcos Valcárcel hasta el 27 de mayo. La muestra forma parte de una serie de pinturas inspiradas en el gesto conocido popularmente como peineta.

"Estaba pintando un dibujo erótico, en concreto las piernas de una mujer. Un amigo mío vio la escena y me dijo: '¿Qué hace ahí una peineta?", cuenta Mariscal. Fue entonces cuando el artista decidió dibujar un ojo en el cuerpo de la mujer y así fue como la 'pierneta' cobró vida".

Detrás de las "piernetas"

Este escultor, arquitecto de profesión, no pretende ofender con su obra, una reacción que ya ha provocado en algunos espectadores. "Sé de personas que se han sentido identificadas con los textos que acompañan a estas obras, pero no he pensado en nadie, para mí esta colección de cuadros es un juego", explica Mariscal. La obra de este artista esconde tras la "pierneta" una crítica a la hipocresía.

"Es una forma de representar mi descontento con las lacras que infectan la sociedad, como la corrupción. Necesitamos más honestidad", reflexiona. Mariscal confiesa que su máxima aspiración es conseguir que la "pierneta" sea una construcción: "Hasta que vea un edificio con esta forma, no voy a descansar. Me gustaría que fuese un símbolo arquitectónico que la gente fuese a ver, y hay un sitio ideal en mi Córdoba natal".