Un viaje emocional por América

"Eran las 12 del mediodía en México, había una tormenta impresionante y yo tenía un vaso de mezcal en la mano". Así surgió la pieza clave del nuevo disco de Rebeca Jiménez, "Tormenta y mezcal" que presenta este jueves, a las 21,00 horas, en el Liceo. "Primero la escribí y después me senté en el piano, y la melodía vino sola. Parecía que esas letras tenían música dentro", explica.

El disco es un homenaje a México, un país muy importante para Jiménez: "Me he enamorado del país, de la gente y de su música tradicional". No en vano, la mayor parte de las canciones nacieron allí, y una de ellas es una ranchera compuesta por la propia artista.

La aventura americana

Tras una primera gira por México, la artista tomó la decisión de volver varias veces. Casi sin querer, comenzaron a brotar nuevas composiciones. "Inevitablemente vas escribiendo las cosas que sientes. Yo quería vivir y contar las situaciones que me cruzaba y las emociones que sentía", comenta. Además del país mexicano, Jiménez recorrió otros países del continente, encontrando inspiración en lugares como Buenos Aires o Miami.

Así nacieron temas como "Aventura americana", que recoge la ilusión por salir y mostrar su música fuera de España. Otros, como la ranchera "Tú verás", fue tomando forma en un atasco en el D.F. "Se forman unas retenciones tremendas, así que como tenía tiempo en el taxi, allí me puse manos a la obra con la letra mientras tenía en la cabeza el patrón de la música", explica.

No obstante, en "Tormenta y mezcal" también aparecen temas como el amor, un sentimiento universal, "con el que todos somos capaces de empatizar", tal y como comenta la artista.

Un invitado especial

En su actuación de este jueves, Jiménez cuenta con la colaboración musical del ourensano Emilio Rúa, quien compartirá escenario con la artista en varias de las composiciones. La música confiesa estar muy ilusionada con su primer concierto en Ourense y no duda en lanzar una invitación abierta a todos los ourensanos: "Les puedo garantizar que si confían en mí será una noche preciosa".