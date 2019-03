La banda neoyorquina Baby Shakes visita Ourense para ofrecer un concierto en el que los espectadores disfrutarán de temas que se mueven entre el rock y el punk. Una oportunidad para escuchar en directo su último álbum, "The First One", en el que las voces melódicas estarán acompañadas por el ritmo agresivo de las guitarras.

Lugar: Café Cultural Auriense

Hora: 21,30