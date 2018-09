El viaje sonoro de MCarballo

La praza San Martiño acoge este jueves el último concierto enmarcado en el programa Verán Cultural, que durante los últimos tres meses ha traído a la ciudad la música de grupos como De Vacas, Fanfarria Taquikardia o Caxade. El grupo ourensano MCarballo es el encargado de clausurar este ciclo.

Marcada por influencias de la música americana, "MCarballo se define por un estilo que oscila entre el pop, el rock sureño y el blues", explica el guitarrista y compositor del grupo ourensano, Manuel Carballo. Si algo define su música pop-rock es el bilingüismo en el que se instala. "Cada canción te pide un idioma diferente, depende de lo que quieras conseguir. El inglés, por ejemplo, te permite alcanzar una sonoridad diferente y jugar con las voces", indica el ourensano.

"A la hora de componer me inspiro en experiencias propias así como en todas aquellas situaciones que observo. El amor, la soledad o la sensación de sentirse roto son algunos de los temas que tratamos en nuestras letras", relata Carballo.

David Outomuro a cargo de la batería, Efrén Nóvoa con el bajo y Alfonso Aydillo en la guitarra acompañan a Manuel en este proyecto. "A lo largo de este tiempo la evolución de la banda ha sido notable, hemos trabajado los ritmos, creando canciones más melódicas". Desde el country de los primeros tiempos, "actualmente estamos más próximos a un estilo jazz y a un sonido bossanova, obteniendo sonoridades más abiertas y cálidas", confirma el guitarrista.

Este proyecto arrancó en el año 2007 cuando lanzaron su primer álbum, "On your pillow". Su discografía se completa con "You knew it", lanzado en el 2011, "Mediados de abril" en el 2013 y "Canciones del viejo café", en el año 2016. Actualmente están trabajando en su quinto disco, que verá la luz a finales de año. Con una mezcla de acústico y eléctrico, este jueves la praza de San Martiño vivirá "algo diferente, con una actuación sorprendente", cierra Carballo.