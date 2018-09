La visión más personal del Pop Art

El artista ourensano Santiago López Amado expone en Ourense su obra "O movemento estático", un recorrido a través de sus trabajos recientes pero sin olvidar los de antaño. "Diseñé la muestra pensando en el viaje que se produce cuando una persona se queda parada en frente de un cuadro y consigue trasladarse a la realidad que se evoca a través del lienzo. En algo aparentemente estático surge un movimiento inmenso", explica Santiago López.

La exposición, que se puede visitar hasta el próximo 21 de octubre en el centro Marcos Valcárcel, tiene un alto valor personal para el autor. "Aunque hace años que vivo en Madrid me siento muy ligado a Ourense, por lo que es muy emocionante poder mostrar mis trabajos en la ciudad".

Personajes como Marilyn Monroe, Elvis Presley, el capitán Trueno o Jagger protagonizan sus cuadros, pero no son los únicos. "Además de los grandes rostros de la cultura popular, en mis cuadros aparecen rostros de mis amigos, de mis hijas, de mi familia... No concibo separar mi vida personal de mi trabajo", explica el pinto. A la hora de crear, López apuesta por la fusión de diversos espacios temporales. "Me inspiran mucho los estados de ánimo, por ello intento volver a la nostalgia del pasado a través de fotografías o de objetos de mi infancia. Pero desde una idea de movimiento, es decir, transportándose en el tiempo, por lo que intento mantener la conexión del ayer con el ahora" confiesa el artista.

Una colección de 28 cuadros, en la que la mayoría de las piezas han sido elaboradas al óleo, caracterizada por las múltiples referencias al movimiento artístico Pop Art.

Marcado por las influencias de grandes pintores como Picasso, Velázquez o Warhol, Santiago López reconoce que si hay un artista que haya marcado su trabajo es el pintor letonio Mark Rothko. "Tiene un estilo muy diferente al mío, pero sin duda es el artista que más me ha impresionado, sobre todo por todo lo que hay detrás de sus cuadros".