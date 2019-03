"O Zamaruco" despide el Entroido

El Entroido se resiste a abandonar una provincia de Ourense donde tiene especial arraigo y celebración. El concello de Cortegada celebra este sábado la última cita que tiene el programa del Entroido en la provincia. Se llama "O Zamaruco".

Desde el gobierno municipal tienen un amplio programa que arranca desde las 17,00 horas. Cuando el reloj repique las cinco de la tarde, se iniciará el desfile de un total de 22 comparsas. Entre todas ellas, habrá diferentes temáticas como el cine representado en Avatar, el narcotráfico con personajes del libro y la serie Fariña y con el costumbrismo gallego con las comparsas de la cosechadora, los pescadores y "non me movas os marcos". Los más pequeños tendrán representación en todas ellas, pero en especial protagonizarán la marcha "os babies do Entroido".

Tras el desfile de comparsas por las calles de Cortegada, llegará el turno a las 20,00 horas con el concurso de disfraces y a las 21,00 horas con una convivencia gastronómica y musical.

El Trio Fusión amenizará el tramo final de la última cita con el carnaval ourensano con la tradicional chocolatada, la degustación de "orella de Entroido" e hinchables para los más pequeños.

Lugar: Cortegada

Hora: desde las 17,00

Entrada: gratuita