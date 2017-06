O artesán José Villar gaña o concurso da Festa do Boi

O artesán José Villar gañou o concurso "700 anos da Festa do Boi" convocado polo Museo do Coiro de Allariz, no contexto das Xornadas dos Oficios do Coiro que se celebraron semanas atrás. As pezas que participaron no concurso estiveron expostas ao público e o xurado estivo formado por Antonio Blanco Rodríguez, membro da Asociación Cultural Xan de Arzúa; os artesáns Ernesto Sánchez Bibrián e Nelson Gómez Callejas, xunto co técnico de cultura Juan Antonio Seara Ferro. Así mesmo, tívose en conta o voto emitido polos visitantes que se achegaron ata a exposición.

O primeiro premio, dotado con 400 euros, foi para a obra "DCC Anni", de José Villar. O segundo premio, de 300 euros, foi para a peza "O Boi, un cadáver ex quisito", dos alumnos de primeiro curso da especialidade de coiro da escola Emao de Vigo. O terceiro premio, de 200 euros, foi para "Os curtidores", de Miriam Campomar. Ante a calidade das pezas presentadas, o xurado decidiu conceder un accesit de 100 euros á peza "Boi", de Michael Nadeau.