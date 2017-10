La carne de “boi" de Allariz contará con una marca propia

El Concello de Allariz acaba de iniciar la tramitación para registrar la marca "Carne de boi de Allariz". Se trata de un paso más para reforzar las garantías de que, la carne que se vende o consume en el municipio coincidiendo con las jornadas gastronómicas organizadas desde el consistorio, es 100% buey de Allariz. "Trátase dun xeito de garantir esa marca, de acordo co regulamento aprobado no 2015 polo pleno", comentaba el alcalde, Francisco García, que hacía hincapié en la necesidad de que "os clientes teñan todas as garantías de que non están ante unha falsificación, nin tampouco que nós teñamos dificultades á hora de aplicar o regulamento".

Dicho documento recoge, entre otras cuestiones, una serie de parámetros (alimentación, raza o edad mínima) que debe cumplir el animal criado en Allariz para garantizar la calidad del producto final. Actualmente, recordaba el regidor alaricano, el Concello tiene registradas las marcas "Reserva da Biosfera Área de Allariz" y "Producto Artesán de Allariz", con un coste anual de 500 euros. "Os custos son razoables", señaló García, que destacó que el mayor esfuerzo lo soportan los trabajadores del departamento de Promoción Económica encargados de sacar adelante las jornadas, además de los ganaderos y hosteleros implicados en el proyecto.

En cuanto a las "Xornadas de Carne de Boi de Allariz" que finalizaron el pasado domingo, el alcalde subrayó la repercusión del evento y la asistencia "masiva" de comensales los fines de semana, especialmente grupos de empresas y amigos que se desplazaron hasta Allariz para degustar la carne de buey. "A valoración como Concello é que se confirma que estamos ante un evento gastronómico de primeira magnitude", dijo García que apuntó como "en plena tempada baixa, o boi é un reclamo importante para traer ata Allariz a miles de visitantes".

Actividades paralelas

Durante 17 días de forma ininterrumpida, la hostelería local ofertó hasta 70 elaboraciones diferentes con piezas de los seis animales sacrificados para la ocasión. "Quedou algo de carne, e así o plantexamos, para degustala durante a Feira de Outono", dijo García.

En los planes del grupo de gobierno está seguir avanzando en la consolidación de este evento con actividades paralelas como visitas a las explotaciones para conocer sobre el terreno el proyecto de cría de buey de Allariz, desfiles o concursos de "xugadas". "Este trimestre concretaremos a programación, e tamén contamos con avanzar na incorporación de novas explotacións ao proxecto de ceba", concluía García.