El comercio local de Allariz se mantiene pese a internet y las rebajas

El comercio local alaricano se resiste a caer en la tendencia que parece vivir el sector a nivel provincial y este viernes, en plena presentación del "Mercado da Oportunidade" que se desarrollará los días 23 y 24 de febrero en el pabellón del Instituto, diferentes voces coincidieron al afirmar que la villa vive en una eterna primavera propiciada por un comercio cercano y de calidad, arropado por un flujo continuo de visitantes que sucumbe a la oferta de turismo (natural, patrimonial, cultural,...) y compras que ofrece la marca Allariz.

La alcaldesa, Cristina Cid, aseguró que "levamos un ano cunha media, e así nos o manifestan en privado os comerciantes, de manterse, de non ir á baixa. E iso xa é unha vitoria, un logro que di moito do noso comercio", al tiempo que hacía referencia al balance positivo entre la apertura y cierre de negocios en el último año, hasta alcanzar la cifra de 300 establecimientos (todo el comercio minorista, incluido servicios). Sus palabras las refrendaban, a título particular, las comerciantes allí presentes. "Eu concretamente non vou a menos, o cal xa é bo", comentaba Silvia Dobarro, ante el asentimiento de sus compañeras.

El incremento porcentual de la venta on line y la desestacionalización del periodo de rebajas son los principales enemigos ante los que tienen que luchar los pequeños comerciantes que, en ese escenario, en Allariz abogan por seguir la estrategia de ofrecer una "compra experiencial" dentro de una red comercial "que vai máis alá das grandes firmas ou cadeas, senón que conta con emprendedores alaricanos que puxeron as súas expectativas nisto", dijo Cid. Sobre este tema, otra de las comerciantes, Glinda Neva, apuntaba que "por nuestra parte, además de contar con un producto de calidad, estamos trabajando mucho en el trato al cliente. Nos estamos entrenando para que tengan la mejor opinión de Allariz".

Gastronomía, ludoteca y sorteos

Un total de 18 establecimientos de moda, complementos, calzado, deportes, decoración, artesanía, librería, gastronomía y dulces conformarán el mercado previsto para el próximo fin de semana. Una cita para poder adquirir, de 11,00 a 20,00 horas, productos de calidad a precios reducidos, pero también para disfrutar de la oferta comercial, turística y gastronómica que tiene la villa del Arnoia. Sin salir del pabellón del Instituto, durante el fin de semana vecinos y visitantes podrán disfrutar de un servicio de restauración y una ludoteca infantil (de 12,00 a 14,00 y de 16,00 a 20,00 horas) para que niños y adultos disfruten a partes iguales del mercado. Asimismo, el domingo por la tarde se sortearán diferentes premios entre los clientes.