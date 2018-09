La cría de bueyes convierte en pastos 60 hectáreas de monte

Un total de 23 locales de hostelería de Allariz, dos más que el año pasado, participarán del 28 de septiembre al 14 de octubre en la séptima edición de las "Xornadas de carne de boi de Allariz". Un evento que atrae a la villa del Arnoia a cientos de devotos de las carnes rojas que este año tendrán la oportunidad de degustar hasta 30 elaboraciones diferentes con carne de buey nacido y criado en los montes del municipio, dentro de un proyecto municipal que comenzó su andadura en 2011 de la mano Comunidade de Montes de Penamá.

En la actualidad, tras el sacrificio de la decena de ejemplares reservados para este año (para las jornadas y la venta directa), el Concello de Allariz dispone de medio centenar de cabezas de distintas edades distribuidas en las explotaciones que participan en el programa. "Estamos en negociacións con varias persoas en Allariz e, por desgraza, teremos que dicir que non ás peticións que nos fixeron chegar dende outros concellos pola distancia", reconocía Cid, en referencia a ganaderos de municipios vecinos como Maceda.

Por el momento, la red de pastos para los "bois" de Allariz se distribuye entre los montes de Penamá, y las zonas recuperadas a raíz de la puesta en marcha del proyecto municipal. Se trata de unas 60 hectáreas entre Coedo, Torneiros, Paciños y mismo terrenos limítrofes de Xunqueira de Ambía. "Este ano esperamos poñer en marcha algunha máis", reconocía el teniente de alcalde, Bernardo Varela.

La recuperación de estas áreas para el pastoreo, que hasta hace muy poco estaban tomadas por la maleza o reconvertidas en pinares, es una efectiva herramienta de prevención contra los incendios, además de que pone en producción terrenos abandonados. "Valorizas o sector primario e favoreces a creación de postos de traballo", destacaba Cid, al tiempo que subrayaba el valor añadido que se le ofrece a la hostelería con un producto propio y de calidad que se convierte en un reclamo turístico en sí mismo.

MENÚS PARA TODOS LOS BOLSILLOS

Durante tres semanas, Allariz espera recibir la llegada de cientos de visitantes interesados en probar las diferentes propuestas gastronómicas a la carta, en menú o a través de las 19 tapas que entran en el concurso de este año. "Non estamos ao nivel do San Froilán, pero si tentando que a información chegue a colectivos interesados na gastronomía", reconocía Cid, quien aseguró que cada vez son más las empresas o grupos que organizan "os seus encontros facéndoos coincidir coas xornadas". Público al que hay que añadir la clientela local. "Que a xente de Allariz vise o produto como propio axuda á promoción", aseguraba la alcaldesa.

La técnica Cristina Álvarez destacó el esfuerzo de la hostelería local para hacer elaboraciones diferentes y la posibilidad, al alcance de cualquier bolsillo, de poder degustar "todas as partes do boi, máis alá do afamado chuletón", que también lo habrá.