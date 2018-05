Críticas de ecologistas a la Festa do Boi alaricana

La asociación Movemento Ecoloxista da Raia (MER-LIM)ha mostrado su malestar por la situación que, aseguran, viven los animales en la Festa do Boi de Allariz. El grupo explicó ayer en un comunicado que "a festa é para todos menos para o boi, a quén lle outorgan protagonismo sen pedilo e que estaría mellor no prado ou na corte". Califican de "maltrato" las condiciones en las que están los animales, remarcando que "oblígano a facer algo que non quere, correndo atado no medio de berros".

La agrupación no duda de la repercusión económica que tiene esta celebración para el Concello, pero dicen no respetar "chamar tradición ó que aquí se fai". Criticaron también a la organización, afirmando que no permiten hacer un estudio científico sobre el estrés y la ansiedad que sufren los bueyes.

Alertan de la situación en la que participan tanto vecinos como visitantes, "grabando, fotografiando e ata se mofan, baten e insultan". El grupo culpa al alcalde por ser el responsable de permitir que esto suceda y afirman que el regidor responde a sus peticiones asegurando que "o boi non sufre, que é respetado e ben tratado, que é un máis e que desfruta porque é a súa festa".