CxG ve “un gran error” la fuga de Xabier Oviedo al PSOE

Compromiso por Galicia (CxG) Maceda -formación en la que hasta esta misma semana militaba Xabier Oviedo, exalcalde de la localidad entre 2007 y 2015- califica de "pouco serio o paso que deu" de afiliarse al PSOE, como primera etapa cara a postularse como candidato de la formación socialista en las próximas elecciones municipales.

"CxG é unha formación seria e non entendemos a súa decisión", añade el portavoz local de CxG, Antón Otero, que asegura que "temos claro que seguiremos e faremos unha lista de cara ás eleccións municipais para seguir traballando polos intereses dos veciños de Maceda".

Apunta que "sabíamos que había algúns partidos politicos, entre eles o PSOE, que o estaban tocando, o que nos parece que non é o máis axeitado, isa fórmula de ir tocando aos candidatos doutros grupos políticos". Otero asegura, por otra parte, que "nos están chegando noticias de que o PSOE está tocando a moita xente, incluso doutros partidos, algo que é novo na formación socialista; están collendo as mañas do PP".

Con respecto a las razones de la decisión de Oviedo, Antón Otero supone que "como o Partido Socialista é unha formación que leva moitos anos, se sentirá con máis posibilidades de poder chegar á alcaldía", aunque considera que es "un gran error porque CxG ten catro concelleiros e o PSOE, cando máis concelleiros acadou foron dous, e leva oito anos cunha soa concelleira".

Por su parte, Xabier Oviedo ratificaba ayer que se postulará para ser candidato a la Alcaldía de Maceda por el PSdeG en los próximos comicios municipales del mes de mayo.

Según destacó, se dio de baja de Compromiso por Galicia recientemente para formar parte del proyecto socialista porque es una "plataforma mucho más cómoda" para "hacer política municipal" y sus ideales no son muy distantes a su "forma de pensar".

"Siempre he entendido los partidos políticos como una herramienta para mejorar la vida de los ciudadanos y, con la ruptura inicial del BNG, entendimos que dejaba de ser una herramienta útil, por lo que fundamos Compromiso por Galicia, una fuerza que no termina de cuajar", señaló Xabier Oviedo.

En este sentido, aseguró que se siente "más identificado" con la formación socialista, a la que ve "más útil" para lograr el objetivo de "trabajar por Maceda" e "intentar recuperar la Alcaldía" del municipio ourensano.