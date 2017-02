Baños de Molgas dedicó el domingo de Entroido a los desfiles y la música. A las cuatro y media de la tarde partió desde la casa del concello el desfile y concurso de comparsas, acompañados de la charanga Os Escachapeitos.

Para dicho desfile, las comparsas diseñadas por los vecinos de los pueblos y parroquias que deseen hacer un recorrido por la suya o por las limítrofes durante los días de entroido podrán obtener un premio especial independiente de los del propio desfile.

El desfile recorrió la calle principal de Baños de Molgas. Arrancó desde la praza do concello y concluyó en el parque do Pote, en el barrio de la estación, donde cambiaron de sentido para continuar por la calle principal hasta terminar en la travesía do Agro.

Tres fueron las categorías del desfile, de uno a tres componentes, de cuatro a ocho y de nueve en adelante. Para la primera, el primer premio fue de 75 euros, 50 para el segundo y tres de 25 para los terceros; para la segunda, 125, 100, 75, 50 y dos de 25 para los dos quintos; y para la tercera, 250, 150, 100 y dos premios de 50 euros.

Diseño original, maquillaje y vestuario, escenografía, acompañamiento de la carroza, acompañamiento musical o interacción con el público asistente fueron los aspectos que el jurado tuvo en cuanta para otorgar los premios.