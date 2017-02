A las nueve y media de la mañana partieron Felos y Madamas en el concello de Esgos. La jornada fue larga, toda vez que acabaron a las siete y media de la tarde en la residencia de mayores.

Por el camino recorrieron las localidades de Tarreirigo, Vilar, Lobaces, Gomariz, Loña do Monte, Cernada, Quinta do Monte, Melón Alto, Melón Baixo, Meiroás, Touza, Fondodevila-Casanova, Pardeconde, Paradela, Alto do Couso y Esgos, donde desde las cinco y media de la tarde tuvo lugar el desfile y el concurso en la praza da Souteira.

Un desfile y concurso que ofrecía un premio de 40 euros para el primer clasificado en la categoría individual y 20 para el segundo (las mismas cantidades para los dos primeros infantiles).

Idénticas fueron las cantidades para los grupos reducidos, sólo que se añadía un premio adicional de 60 euros para el primer clasificado, por los 40 del segundo y los 20 del tercero.

Carrozas y grupos numerosos

En cuanto a las carrozas y grupos numerosos, la cuantía económica se iba hasta los 100 euros para el primero, además de un jamón; 80 y una cachucha para el segundo clasificado y 70 y un lacón para el tercero.