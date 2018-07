El festival busca embajadores para promocionar los jardines

El Concello de Allariz ha iniciado el procedimiento, recogiendo el ofrecimiento de la Asociación Española de Paisajismo, de incorporar al Festival Internacional de Xardíns de Allariz (FIXA) todo un elenco de paisajistas internacionales que le den una proyección mayor al certamen que abre sus puertas al público de mayo a octubre con doce propuestas paisajísticas efímeras.

La alcaldesa de la localidad, Cristina Cid, comunicaba hace unos días la intención de que ese grupo "formalizarase a través dun consello asesor da Asociación de Amigos do Festival de Xardíns cuxo primeiro integrante será Francisco García", dijo en un gesto de reconocimiento a su antecesor, quien "puxo moito traballo e moito corazón" en hacer realidad el proyecto.

García Suárez, que será el encargado de asumir la labor de coordinador del consejo y también el anfitrión en las visitas y trabajos del colectivo, fue el promotor de una iniciativa pionera en el Estado que ha permitido recuperar 38.000 metros cuadrados en el margen derecho del río Arnoia para la creación de una exhibición de paisajismo internacional, donde cada año diferentes profesionales compiten por hacer realidad sus diseños en papel en base a una temática. El erotismo en el jardín es el lema de esta edición, el año que viene el festival estará dedicado al mundo del cine y los interesados en participar en el concurso tienen hasta el 30 de noviembre para enviar sus propuestas al Centro de Promoción Económica de O Portelo.

La creación de la Asociación de Amigos do Festival no será la única novedad de esta edición. La regidora nacionalista confirmaba el interés del colectivo de paisajistas estatal de crear un premio profesional anual: "Xa temos o premio do público, pero estoutro o concederían os profesionais do sector en base a diferentes criterios", explicaba Cristina Cid, quien confirmó que están pendientes de concretar los detalles del mismo.

Incremento de un 7% de los visitantes

Mientras los responsables municipales siguen desarrollando fórmulas para incrementar el tirón internacional del festival, en el paseo de Portovello el recinto sigue batiendo récords de visitantes. Así lo confirmaba el concejal de Medio Ambiente, Bernardo Varela, quien cifró en 14.000 las personas que desde el mes de mayo han pasado por el recinto pagando, un 7% más que en el mismo periodo de 2017 (empadronados y menores de 12 años no abonan entrada, por lo que no se cuantifican). "A climatoloxía axudou, porque ao non facer tanto calor a xente acode máis ao festival e mesmo os turistas da costa buscan plans alternativos entre os que esta vir a Allariz", reconocía Varela, quien señaló positivamente los comentarios de los visitantes, que valoran la hermosura del conjunto y el buen estado de la planta "tamén por a climatoloxía, ao non ter que soportar temperaturas extremas", dijo.