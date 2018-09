"Un festival es un sistema de agitación cultural formidable para una localidad"

En plena promoción de "Los Futbolísimos", el director Miguel Ángel Lamata ha hecho un parón para participar en el "Festival RiR" que, desde ayer y hasta el domingo, se desarrollará en Allariz. Conjuntamente con el director Juan Hervella-Rego, el periodista Moncho Lemos o la actriz María Costa, Lamata forma parte del jurado que valorará las 35 cintas que participan en el concurso y que se pueden visualizar cada tarde a las 20,00 horas en la Casa da Cultura.

¿Cómo llega usted a Allariz?

De la mano de Juan Hervella-Rego, que somos amigos y hemos colaborado en bastantes proyectos. Me habló del festival y, si puedo dar algo de apoyo, encantado. Además me gusta Galicia y, aunque no había estado nunca aquí, en unas horas ya me parece bastante beautiful.

¿Ha visto ya los cortometrajes?

No, porque me gusta verlos con la peña, con los compañeros del jurado y, a poder ser, en pantalla grande. Además me viene muy bien porque estamos cerrando la promoción de "Los Futbolísimos" y, cambiar de una cosa tan laboriosa, para meterme en otras historias como las que nos contarán en estos cortos, me apetece.

¿Hay muchos festivales de comedia?

No te creas y los festivales son una parte fundamental para la industria cinematográfica. Los cortos, que muchas veces se hacen con nada, requieren de la ilusión de la gente y es importante que haya eventos en los que se genere expectación, en donde se pueda ver la mejor cosecha de cada año. Y más en comedia, que yo creo que es el género por excelencia del cine español. Le auguro un buen futuro a este festival, estoy seguro que irá creciendo, incorporará largometrajes y otras actividades. Es algo que le dará una vidilla fantástica y es un sistema de agitación cultural formidable.

¿Cómo se ve desde Madrid la industria audiovisual gallega?

Tengo la sensación que en la periferia (lo que no es Madrid y Barcelona), la industria cinematográfica, incluso a nivel de cortos, se ve como más incierta, aunque va por temporadas. Lo que sí tengo claro es que si el cine español tira para arriba, no es solo por lo que se genere en las grandes capitales. Además, creo que se tiene que apoyar desde todos los ámbitos y asentamientos geográficos con decisión, porque el cine es riqueza. Genera puestos de trabajo y exporta muy bien lo que somos y nos convierte en un destino turístico maravilloso. Es una forma muy rápida y muy barata de promocionar una cultura, un entorno turístico. Los americanos lo saben y por eso lo apoyan y promocionan tanto.

¿Qué tal "Los Futbolísimos"?

Estamos contentos, es cierto que es una carrera de fondo, pero está funcionando muy bien. Personalmente me he sentido como en casa trabajando en esta película y ha sido un placer muy grande hacerlo con sus nueve protagonistas.

¿Cómo se presenta el futuro?

En primavera dirigiré una obra del Centro Dramático Nacional, también hay una comedia de acción y, si hubiera una segunda parte de "Los Futbolísimos", ¡estaría encantado de dirigirla!