Silvia Carballo foi a encargada de diseñar o cartel da primeira edición do "Festival RiR" que do 5 ao 9 de setembro celebrase en Allariz. Carballo representou co seu particular e identificativo estilo a figura de Charles Chaplin, un personaxe clave da comedia. Na imaxe co cineasta Óscar Doviso, membro da organización.n