El Festival de Xardíns tuvo un récord de 40.000 visitantes

El Concello de Allariz presentó ayer el balance del "VII Festival Internacional de Xardíns" con obras de arte efímeras en la orilla del río Arnoia. "Creo que o festival cumpriu os obxectivos marcados. Hoxe é un dos reclamos que ten Allariz e que nos identifica, ademáis dun espazo de referencia para o mundo da empresa e da xardinería", resumió el alcalde alaricano, Francisco García, que destacó también el impacto económico y social en el municipio.



De mayo a octubre, el espacio recibió más de 40.000 visitantes, una cifra de récord respecto años anteriores, si bien la recaudación por la venta de entradas (los menores de 12 años y empadronados entran gratis) bajó de los 31.000 euros de 2015 a 28.000 euros (un 10%) "principalmente pola diminución rexistrada no mes de agosto", dijo García, achacando el descenso a que las altas temperaturas veraniegas reducen las horas de visita al festival.



En términos económicos, además de los ingresos por la venta de entradas, el Concello recibió 30.000 euros de la Diputación y 20.000 de las aportaciones realizadas por los patrocinadores. En el apartado de gastos, "o custo medio de material por xardín foi de 5.500 euros", calculó el regidor, a lo que hay que añadir la mano de obra para la creación de las parcelas y la limpieza y mantenimiento del recinto del que se encarga el personal municipal.



Aniversario de la Festa do boi



En la votación popular al mejor jardín de 2016, resultó ganador José Souto con "Terraformación". Los 3.504 votos optenidos del público le darán el derecho a permanecer un año más en el recinto. "Huerta Cibernética" y "Jardín de Luz", segundo y tercer clasificado, tuvieron 2.577 y 1.372 votos, respectivamente. "O conxunto das propostas recibiron moi boas críticas por parte dos visitantes", destacaba García, que confirmó que "aínda que son efémeros e os xardíns son realizados coa idea de reutilizar os materiais, temos varias peticións de particulares para facerse con construcións", dijo.



Con la mente puesta ya en la edición de 2017, dedicada a los jardines de la memoria en un guiño al 700 aniversario de la Festa do Boi, García comentó que ya han llegado 15 propuestas "e confiamos duplicar esa cifra antes de que peche o prazo o 30 de novembro", dijo.