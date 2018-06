El Maratón del Boi puso el broche final a nueve días de celebraciones

Cuatro ejemplares de gran porte, criados en los montes de Penamá, recorrieron este domingo con brío las calles y plazas del casco histórico de Allariz en las últimas carreras de 2018. El Maratón do Boi permitió a alaricanos y visitantes darse un último "atracón", antes de la despedida.

Después de la aglomeración del sábado, donde era difícil seguir el andar del animal, las de este domingo fueron carreras más o menos tranquilas, donde se pudo vivir la emoción de una vecina al portar la cuerda que llevan "homes do sedeño" o la ilusión de los niños y niñas asomados en ventanas y balcones. "Estamos conseguindo que isto non sexa unha carreira de velocidade, senón seguir os pasos do boi, que é o verdadeiro protagonista da festa", reconocía Francisco García, alcalde de Allariz que estos días ha cambiado el bastón de mando por la cuerda que guía y protege al animal como "home do sedeño". El regidor nacionalista destacaba, además, el buen ambiente vivido durante las celebraciones, sin apenas incidentes en las carreras ni tampoco en las veladas nocturnas.

La jornada dominical, tras una larga noche de fiesta que se alternó entre los bailables de A Barreira y las charangas del casco histórico, arrancó de la mano de los inconfundibles Zés Pereiras. Ellos, junto a los vascos Sugarri o los gaiteiros de O Baixo Miño, son desde hace años los encargados de poner la banda sonora a una celebración que se vive y se disfruta en la calle.

Tras la murga final, con despedida desde el balcón incluida, Xan de Arzúa descansa ya en la Casa do Boi y, a los alaricanos, solo les queda recordar los momentos vividos en los últimos nueve días y contar los que restan para la edición de 2019. "Arriba o boi!".