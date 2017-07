La Marsilea revive en O Rexo

Las cerca de 3.000 personas que cada año se acercan hasta el Centro de Educación Ambiental de O Rexo, en Allariz, tendrán un nuevo atractivo para la visita. La charca ambiental habilitada en el complejo medioambiental ha sido testigo de excepción de la recuperación de la marsilea quadrifolia. Un plan de preservación integral de la especie desarrollado en el Centro de Educación Ambiental alaricano por el Banco de Ideas de Galicia para el Fomento de la Investigación (BIG) y financiado por la Fundación Banco Santander, ha permitido recuperar esta especie de helecho acuático que estaba extinto en estado silvestre en el Estado Español.

La existencia en Ourense, concretamente en el Centro para la Preservación de Especies Amenazadas (CREA) Félix Rodríguez de la Fuente que gestiona el BIG, de una de las últimas poblaciones de marsilea quadrifolia en la península, sirvió de base para la introducción de una célula de cultivo en la poza ambiental alaricana.

La elección de Allariz como depositario de esta primera población silvestre está justificada "no seu interese máximo polo medio ambiente", señalaba Antonio Estévez, en representación del Banco de Ideas de Galicia y del CREA Félix Rodríguez de la Fuente, quien informó de la creación -a partir de la "magnífica implantación" de la marsilea quadrifolia en O Rexo- de una Comunidad de Municipios por la Defensa del Patrimonio Natural y la Biodiversidad que inaugura la propia villa alaricana.

Bernardo Varela, concelleiro de Medio Ambiente en el Concello de Allariz y gestor de la Reserva de la Biosfera Área de Allariz, destacaba la importancia ambiental del plan, así como de los beneficios que la presencia de esta especie tendrá en la propia charca favoreciendo el asentamiento de otras especies.

La poza ambiental de O Rexo, puesta en marcha dentro del proyecto "Charcas con Vida" de Adega, persigue la divulgación de los valores de los pequeños humedales. "Nel se atopan moitas especies amenazadas de flora e fauna", explicaba Carlos Estévez del Centro de Educación Ambiental O Rexo, quien confesó que es posible ver en la charca ejemplares de "serpe de auga, o sapo parteiro, tritóns, ra de San Antón, cabaliños do demo, libeliñas roxas,...".

Como anécdota, Bernardo Varela comentaba Allariz y la marsilea estaban predestinadas a encontrarse. "Casualidade ou non, o aspecto do logotipo do Centro de Educación Ambiental que foi elaborado fai preto de 20 anos polo artista Agustín Ibarrola, parécese á marsilea", concluía.