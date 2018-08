Un libro desvela el resultado de las excavaciones en O Señoriño

Un libro editado por el Servicio de Publicaciones de la UVigo recoge los resultados de la intervención arqueológica en el monte do Señoriño, en el Concello de Allariz, que se llevó a cabo entre 2011 y 2013 por investigadores del Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (Geat) de esta universidad.

Bajo el título "A Cibdá de Armea I. Escavacións no xacemento galaico-romano do monte do Señoriño", el proyecto "corrobora o carácter residencial e romano deste enclave", según indican los responsables.

Adolfo Fernández y Fermín Pérez son los autores de la publicación, "froito do traballo interdisciplinar de especialistas en diversos ámbitos da arqueoloxía".