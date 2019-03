Maleza y coches, los mayores problemas para los peregrinos que pasan por Allariz

La maleza y el tráfico rodado son los principales problemas a los que se enfrentan los peregrinos que optan por el trazado alaricano de la Vía de la Prata para llegar a Santiago de Compostela. Así se desprende del informe que están realizando desde Protección Civil de Allariz a petición de la agrupación autonómica para conocer cuál es el estado de los caminos de cara al próximo Año Santo en 2021.

La señalización "pódese mellorar, aínda que por sorte non se perdeu ningún peregrino. Onde a situación cambia é no estado que presenta o camiño, con bastante maleza e zonas como Santa Mariña de Augas Santas, onde a evacuación de augas é deficiente e se encharca con facilidade", explicaba el concejal de Medio Ambiente y responsable de Protección Civil, Bernardo Varela, quien recordaba que hasta hace cinco o seis años, "tiñamos un convenio coa Xunta polo cal nós faciamos as rozas, pero agora xa non".

Precisamente en la última sesión plenaria, la portavoz socialista, Zaida Rodríguez, solicitó la puesta en valor del tramo alaricano del camino, de 19,95 kilómetros, y urgió la necesidad de que la Xunta lo mantenga todos los años y no solo durante el Xacobeo. Una petición que contó con el acuerdo de los nacionalistas.

Otra de las cuestiones que más preocupa al equipo de gobierno tiene que ver con la seguridad en el tramo comprendido entre el acceso al polígono por la N-525 y Roiriz, en la OU-0101. "É un tramo estreito, onde os peregrinos teñen que ir pola estrada, co perigo que iso carrexa", describía Varela, quien recordaba que para esa zona existe un proyecto de la Diputación, propietaria de la vía, que contempla la mejora del firme y la creación de una senda peatonal.

La obra, tal y como refleja la plataforma de contratación del sector público, fue adjudicada el pasado mes de febrero a la empresa Camiños de Ourense, S.L. por un importe de 40.000 euros.

Conjunto de roteiros Xacobeos

La mejora física de los casi 18 kilómetros de caminos que confirman el itinerario alaricano del Camino de Santiago no es lo único en lo que están trabajando en Allariz de cara al año 2021. En el marco de las subvenciones aprobadas por el Gobierno autonómico para la promoción y divulgación del Xacobeo, el concejal de Cultura alaricano, Alberto Conde, confirmaba la presentación de un proyecto cultural para la puesta en marcha de un conjunto de "roteiros" relacionados con el Camino de Santiago. "Inicialmente desenvolveríanse no centro urbano de Allariz este verán pero, de aprobarse a subvención, mirariamos de amplialo a outros lugares como Santa Mariña de Augas Santas", dijo Conde.