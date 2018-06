La masiva afluencia de visitantes y la ausencia de incidentes marcaron el Boi

El Concello de Allariz, a través de su alcalde Francisco García, valoraba ayer positivamente el desarrollo de la Festa do Boi que se celebró en la localidad entre el 26 de mayo y el 3 de junio. La edición 700+1, como les gusta denominar a los organizadores, estuvo marcada principalmente por la afluencia masiva de visitantes y la ausencia de incidentes. "Cando pasan dous días do peche da Festa do Boi o Concello de Allariz fai unha valoración moi positiva", destacaban desde el consistorio, cuyo regidor nacionalista hacía énfasis en la alta participación de vecinos en las actividades programadas "principalmente no domingo histórico, coa representación teatral, e pola semana, a especial participación nas actividades infantís".

En el caso de la cena popular del jueves, alrededor de las mesas ubicadas en A Barreira se congregaron más de 2.200 comensales. "Foi unha fin de semana masiva cunha afluencia récord o sábado día 2 de xuño", dijo García, corroborando los opiniones que durante el mismo fin de semana apuntaban miembros de Protección Civil y de la propia Asociación Cultural Xan de Arzúa, encargados de la organización.

Desde el consistorio quisieron resaltar que, pese a la masiva participación de visitantes y corredores, durante toda la semana se vivió un buen ambiente y se constató una "ausencia de incidentes tanto nas carreiras como nas actividades nocturnas, grazas ao incremento na seguridade ao que contribuíron axentes de forzas de seguridade do Estado, Protección Civil e asistencia sanitaria", destacaban. Con este buen sabor de boca, en la localidad ya han iniciado la cuenta atrás para edición de 2019.n