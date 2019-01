Tres parques ampliarán las zonas de juego para los niños

Los técnicos municipales están inmersos estos días en el diseño del nuevo parque infantil cubierto que el Concello de Allariz prevé construir esta misma primavera en la zona conocida como Casa Lomberte, una finca municipal recuperada a través de un taller de empleo como huerto urbano. Para la regidora, Cristina Cid, "a poboación infantil merece especial atención" y es por ello que ha destinado una partida inicial de 70.000 euros en los presupuestos de este año para llevar a cabo estas actuaciones, con la participación (y mano de obra) de las brigadas municipales (diez operarios).

La construcción de una zona de ocio cubierta pionera en la provincia es una reclamación creciente entre los progenitores con hijos pequeño y que, tal y como señalaba Cid, "é a ter en conta posto que temos unha poboación infantil numerosa e en crecemento", dijo en referencia a los cerca de 800 menores de 16 años censados en el municipio.

Personal propio

Pendientes del diseño de la zona de juegos que marcará el presupuesto, que incluirá aparatos para menores de diferentes edades, la regidora sí que confirmó que "o custo da cuberta (que abarcará 400 de los cerca de 1.000 metros cuadrados del nuevo parque) suporá un investimento de 30.000 euros".

En la zona de Monte do Xardín, muy cerca del Instituto alaricano, se llevará a cabo el acondicionamiento de un parque con elementos de la naturaleza. "O persoal de medio ambiente e da brigada de obras será o encargado de plasmar sobre o terreo un deseño que elaborarán os alumnos do colexio e do instituto", confirmaba Cid Fernández, quien apuntó que en las próximas semanas se les propondrá a distintos grupos de segundo ciclo de Primaria del Padre Feijóo y del primero de ESO del IES Allariz el diseño de diferentes propuestas que posteriormente se someterán a un proceso participativo para la elección final.

"O obxectivo é crear unha zona de xogos natural, que os cativos poidan vivir esa sensación de ir xogar ao monte", apuntaba Cid, quien explicó que, además del movimiento de tierras para crear una zona segura, está prevista la creación de laberintos, túneles o juegos de equilibro elaborados con materiales reciclados.

A estas dos intervenciones hay que incluir, no muy lejos de allí en la plaza Modesto Seara, una zona de juegos tradicionales que implicará marcar sobre el pavimento diferentes juegos tradicionales.

La regidora nacionalista, quien confía en que estas actuaciones estarán listas esta misma primavera, completan diferentes intervenciones de mejora y reparación de los elementos de juego ubicados en los parque municipales del casco urbano efectuados en los últimos meses para hacerlos más seguros y estéticamente más atractivos.n