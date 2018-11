El PP califica la presión fiscal como "desorbitada”

El PP de Allariz solicitará este viernes en pleno que el Concello presidido por Cristina Cid, inste a Catastro a completar la revisión de la regularización realizada entre 2011 y 2014, con el objetivo de dar de baja a construcciones ruinosas o con un estado de edificación deficiente, así como a disminuir en un 10 % los valores catastrales con respecto a 2018. La portavoz del grupo municipal de los populares en Allariz, Luz Doporto, explicaba que con esta iniciativa pretenden "poñer cordura e racionalidade na desorbitada presión fiscal que sofre a veciñanza".

Doporto aseguró que, entre los años 2013 y 2016, el anterior alcalde, Francisco García, solicitó a Catastro "sen pasar polo pleno" una subida de los valores catastrales que provocaron "que as cotas a pagar nos recibos de 2017 foran un 76% maiores que no 2012". Un incremento importante para el bolsillo del contribuyente al que hay que añadir, continúan los populares, la subida por la regularización del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) efectuada entre 2011 y 2014. "Pasamos de recaudar 440.000 euros en 2006 a 1.427.000 euros o pasado ano, aínda que grazas á iniciativa do PP conseguimos reducir este número de recibos a 15.202 no anterior exercicio", dijo Doporto, quien espera que la nueva alcaldesa se sume a esta propuesta que "só persigue diminuír a carga que soportan neste momento todos os veciños".

Los populares señalan además que "pese aos castrazos do anterior alcalde e froito dunha nefasta xestión económica, seguimos endebedados ata as cellas, con case catro millóns de euros" y una situación económica que afecta a las relaciones del Concello con terceros, "con retraso nos pagos a proveedores cunha media de 78,60 días, o que excede claramente o prazo de 30 días fixado por lei", dicen.

Los Presupuestos de 2019 centrarán el debate plenario

La moción popular será uno de los puntos del día de la sesión de esta tarde, que a buen seguro estará protagonizada por el debate de los presupuestos municipales para 2019. En este sentido, Doporto adelantó su voto en contra "por continuistas e faltos de investimento real", además de poner el acento en el gasto corriente "que se dispara en 100.500 euros".