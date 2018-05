El primer lance de la Festa do Boi atrae a la villa a cientos de personas

La tradicional Festa do Boi de Allariz daba su pistoletazo de salida con una jornada poco esperanzadora en cuanto a la evolución meteorológica. Las actividades previstas para la mañana de ayer tuvieron que ser suspendidas a causa de la intensidad de las precipitaciones, que dejaron anegado el campo de la fiesta de San Salvador, donde estaba prevista la comida popular.

Por la tarde, la meteorología dio una tregua permitiendo que los eventos programados se retomasen. A media tarde comenzó la caminata con los animales hasta Paicordeiro, donde se hizo una recreación del Trato do Boi seguida de la procesión de tres parejas mansas de bois hasta la villa de Allariz.

La ambientación musical del grupo Baque do Tejo fue la antesala de la Entrega do Sedeño y del saludo del corregidor de honor, Xian Bobillo, reconocido como uno de los impulsores de la recuperación de este evento desde los años 80. La Proba dos Bois mantuvo a la organización mirando al cielo hasta las 20,00 horas, cuando tomaron la decisión final de salir. "A seguridade é o primeiro, levamos todo o día co medo no corpo", aseguró el técnico de Cultura y miembro de la Asociación Xan Arzúa, Juan Seara, ante la decisión de seguir adelante o suspender la carrera. Finalmente, los cuatro bois hicieron su recorrido sin ninguna incidencia.

Las condiciones meteorológicas no consiguieron en ningún momento desmerecer a esta fiesta, que consiguió reunir a cientos de personas. Para el día de hoy, "somos optimistas", aseguró Seara. El plato fuerte de esta jornada será la procesión medieval, con salida a las 12,00 horas, que contará con la participación de cerca de 700 personas, 21 gremios y 25 autoridades.