La representación del ciclo del pan centra las fiestas en Allariz

Con los ecos de las fiestas de San Benito sonando en el ambiente, Allariz prepara su próxima celebración relacionada en esta ocasión con el ciclo del pan. Las fiestas etnográficas, que cada verano permiten recuperar los antiguos oficios del campo en una ruta por diferentes pueblos del rural, arrancarán este sábado día 21 de julio en Queiroás da Igrexa.

El grupo Espiga Mallada, con la colaboración del Concello, protagonizará una serie de actos y tareas que tienen como objetivo mostrar a vecinos y visitantes como era la "seitura". La décimo sexta edición de la fiesta arrancará a las nueve de la mañana, con el encuentro de los segadores en A Petouquiña. Una hora más tarde comenzará la siega en la finca de Penarredonda, que incluirá una parada para el almuerzo con pinchos y dulces para los asistentes. A mediodía está previsto "o atado e enmendado de mollos para facer as diferentes medas no eido", señalaban desde Espiga Mallada, que invitaban a vecinos y visitantes a participar en la comida popular que, a partir de las 14,30 horas, se celebrará en la Bidueira do Kiko, con el acompañamiento musical del grupo De Pé Feito (previa inscripción).

4 y 5 de agosto

El ciclo festivo en honor al pan continuará el primer fin de semana de agosto. El sábado por la mañana está prevista la "malla" en Queiroás y, por la tarde, la actividad "Coñece o muíño" en Allariz. Al día siguiente, los actos se trasladarán hasta A Torre de Seoane donde a partir de mediodía se celebrará la "fornada", un evento donde no faltará la buena música y la gastronomía.