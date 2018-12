Ricardo Ferreiro: "Me gusta mucho la leyenda del río del Olvido, es realismo mágico gallego"

La Casa da Cultura de Allariz vivió el viernes por la noche una jornada muy especial con motivo de la entrega del premio del concurso "Balbino" de relatos al alaricano natural de Sevilla, Ricardo Ferreiro Almeda, por "Máis alá do río do esquecemento". En el acto, Ferreiro estuvo acompañado por familiares y amigos, además de representantes de las distintas instituciones colaboradoras con el galardón.

¿Cómo recibió el premio?

La verdad es que un poco nervioso. No me esperaba para nada ganar el concurso. He recibido una treintena de premios en concursos nacionales, la gran mayoría basados en Galicia, pero curiosamente este es el segundo certamen al que me presento aquí y ¡mira!. Sin duda este es el más especial porque es de mi tierra, lo dice un gallego con acento andaluz.

Es usted sevillano de nacimiento, ¿pero alaricano de adopción?

Ese término ya se me queda corto. Llevo desde la infancia viniendo a veranear a Allariz, mis raíces están en Desder, en Meire, en San Salvador. Aunque nací y vivo en Sevilla, rehabilité la casa familiar y vengo cuatro o cinco veces al año, lo que el trabajo me permite. La morriña la conozco muy bien y los casi 800 kilómetros que separan la ciudad de Sevilla de Allariz son casi los mejores. Cuando pasas A Canda y O Padornelo ya huele a Galicia, ese olor a amanecer, a hierba cortada.

Es usted farmacéutico de profesión, ¿cómo llegó al mundo de la literatura?

Mi padre, que me inculcó la parte literaria, siempre decía que con las letras no se comía. Así que me decanté por la ciencia técnica, escribiendo de forma esporádica. Hacía años que no me presentaba a un concurso, porque estaba un poco cansado de los aspectos negativos que ello acarreaba, los egos,... Pero soy socio del Lar Gallego de Sevilla y un día vi el anuncio de este certamen y me presenté.

¿Qué secretos podrá descubrir el lector en "Máis alá do río do esquecemento"?

Casi todo lo que escribo son hechos reales y muy cercanos a la realidad. Me gusta recoger lo que se hace aquí, lo que vives aquí,... aunque todavía no he logrado describir el ruido del carro al pasar. En este caso, los relatos están centrados en la familia Conde, mi familia materna, con guiños a la gente de la zona aunque les he cambiado el nombre para no molestar a nadie. La gente de fuera igual no lo sabe, pero a mi me gusta mucho la leyenda del río del olvido, la ciudad de Antioquía,... es realismo mágico gallego. Quizás peco de demasiado localismo, pero busco hablar de una tierra, de unos sentimientos. Mi idea es hacer una novela de esto, pero para eso tengo que jubilarme.