La tarjeta ciudadana de Allariz celebra diez años mirando al comercio

El orgullo de ser poseedor de un carné exclusivamente alaricano, los descuentos en actividades de ocio o las facilidades a la hora de desarrollar trámites administrativos -una faceta que ha perdido peso con la entrada en vigor de la administración electrónica- son las opciones mayoritarias que han llevado a 3.514 vecinos de Allariz ha solicitar la "Tarxeta de cidadanía", que acaba de cumplir diez años desde su implantación. "É unha iniciativa que sigue totalmente vixente", señala la regidora nacionalista, Cristina Cid, quien enumera los beneficios -económicos principalmente- de los que ya disfruta algo más de la mitad de población local (6.110 empadronados según la última revisión del padrón): "Os nenos teñen descontos no Nadal Parc, hai rebaixas nas entradas aos concertos ou espectáculos da Casa da Cultura e a gratuidade no acceso ao Festival Internacional de Xardíns!. Iso lles fai sentirse anfitrións".

Precisamente el poder disfrutar gratis de la belleza de las parcelas paisajísticas que cada año se elaboran en los márgenes del río Arnoia es una de las "ventajas" que reiteraban Flora, Rosa o Odilo, usuarios del Fogar dos Maiores, quienes no dudaban en mostrar su carné de alaricano a las primeras de cambio. "No me acuerdo cuando lo saqué, lo que sí sé es que lo uso a diario para ir al festival, porque vivimos al lado y vamos todas las tardes a pasear", reconocía otra lugareña, Nieves Castro.

La tarjeta, apunta Cid, "quedouse coa faceta de ocio, pero pensamos que ten futuro tamén como un xeito de fidelizar á clientela do noso comercio". En este sentido, la alcaldesa y responsable de Promoción Económica recordaba que en la primera etapa de la implantación de la tarjeta se hizo alguna campaña con el comercio y vería con buenos ojos que se pueda volver a utilizar.

Próxima reunión

El tejido asociativo local, que en los últimos años ha vivido varios refundaciones, parece que vuelve a pisar con fuerza. Tras una primera toma de contacto el pasado otoño -que incluyó una campaña de descuentos coincidiendo con el Black Friday-, está previsto que un centenar de comerciantes y hosteleros participe en la reunión prevista para mediados de enero en la que se prevé avanzar en la constitución de una asociación. Entre los temas a tratar, señalan desde el comercio, está precisamente la fidelización de la clientela local, para la cual están estudiando diferentes medidas, sin desmerecer al turismo y a la clientela fija que acude a comprar desde otras localidades.