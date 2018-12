Los concellos reclaman incluir el río Arnoia en la Red Natura

Los municipios de Allariz, A Bola, Rairiz de Veiga y Vilar de Santos, que conforman la Reserva de la Biosfera Área de Allariz, volverán a solicitar a la Xunta de Galicia la ampliación de la Red Natura 2000 para que incluya, entre otros, el entorno fluvial del río Arnoia, así como el territorio que abarca el Plan Especial de Protección, Rehabilitación y Mejora del Medio Rural de San Salvador dos Penedos (Allariz).

La petición, explicaba el gestor de la reserva alaricana Bernardo Varela, es la fórmula más rápida y económica para lograr la protección de estos espacios y, con ello, su declaración como zona núcleo de la Reserva de la Biosfera. Y es que, la ampliación de estas zonas de gran interés ecológico, es uno de los deberes que han marcado desde la Unesco a los responsables alaricanos para superar la auditoria a la que se enfrentarán en el año 2025. "Queda tempo, pero nós queremos facelo canto antes", reconocía Varela, puesto que de no cumplirse los requisitos establecidos, la Unesco podría retirar la declaración mundial.

En la actualidad, la zona núcleo representa un 0,69% de las 21.842 hectáreas protegidas del Área de Allariz, mientras que un 46,99% son zonas tampón (donde la conservación del medio convive con la actividad humana) y un 52,32 de transición con otros territorios. "A inclusión na Rede Natura 2000 é a fórmula máis fácil para lograr aumentar a zona núcleo, aínda que non está nas nosas mans", reconocía el gestor de la Reserva de la Biosfera, quien subraya que "podería facerse unha zonificación por monumentos naturais locais, pero o custo sería enorme".

Medio Ambiente

La Xunta de Galicia remitió a los concellos el año pasado un documento con información relativa al Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia, "para ver como estaba a situación, os mapas nos que estaban traballando e como tiñan plantexada a ampliación", reconocía Varela López, quien aseguró que "por a oposición de alcaldes galegos do Partido Popular, o tema quedou paralizado porque a inclusión require certas limitacións en canto as accións ou actividades que se poden facer nos territorios". Al cierre de esta edición, la Consellería de Medio Ambiente no se había pronunciado sobre esta tramitación.n