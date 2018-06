A USC e o concello de Allariz poñen en marcha o curso Paisaxes en Produción

O capital do concello alaricano acollerá, do 11 ao 14 de xullo, un curso centrado na percepción da paisaxe, capaz de articular e por en valor os bens ecolóxicos, produtivos e culturais do lugar, dirixido a estudantes universitarios e alumnos de bacharelato e pequenos empresarios do rural. No curso, maioritariamente práctico, intervirá o arquitecto de renome internacional David Chipperfield. Máis información en www.allariz.gal/paisaxes .