Os veciños de Allariz están a disfrutar dunha ponte ‘de medo'

Veciños e visitantes de Allariz están a disfrutar dunha ponte "de medo" coa programación que promove o concello alaricano xunzo coa asociación de comerciantes de hosteleiros da vila. Onte poideron pasar momentos divertidos no "pasaxe do terror" que se organizou no Muiño do Burato"

Hoxe será o día grande do Samaín alaricano, con un obradoiro de decoración de cabazas para os mais pequenos que terá lugar na Praza Maior. Despois haberá un desfile de cabazas e entre as 22,00 e as 23,00 horas a Santa Compaña sairá ás rúas. Rematará a celebración cun Rito Santificador no campo dos Brancos.