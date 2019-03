Activo un incendio en Lobeira que afecta al Xurés

La Xunta informó de la actividad de un incendio en el municipio de Lobeira, en la parroquia de San Xés, que afecta al Parque Natural del Xurés.

Las primeras estimaciones estipulan que la superficie afectada es de 40 hectáreas.

ACTIVO un lume no concello de Lobeira, parroquia de San Xes de Vilariño, que afecta ao parque natural do Xurés. Segundo as primeiras estimacións, a superficie afectada é dunhas 40 hectáreas. #IFVilariñoLobeira