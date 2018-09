Aquis Querquennis, en Bande, ya es Bien de Interés Cultural

El Consello da Xunta dio ayer el visto bueno a la declaración del campamento militar romano y la mansión viaria de Aquis Querquennis de Bande como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de zona arqueológica, lo que implicará un mayor grado de protección. "É unha nova que recibimos de moi bo grado dende o Concello e dende a propia Fundación Aquae Querquennae-Via Nova", declaraba nada más conocer la noticia el regidor banduense, José Antonio Armada, quien mostraba su orgullo por contar en el municipio con un segundo BIC, tras la iglesia visigótica de Santa Comba en 1921. "A declaración recoñece a magnitude deste patrimonio e nos obriga a seguir traballando e demandando máis financiamento de parte das administracións superiores", señalaba Armada.

El yacimiento está ubicado en el lugar de Porto Quintela y, al estar en zona de anegación de As Conchas, pasa una parte del año bajo el agua. El conjunto arqueológico está compuesto por el campamento militar y la mansión vinculados a la calzada romana Vía Nova, que comunicaba Braga con Astorga. "Os estudos realizados apuntan a que tivo unha curta ocupación, que non iría alén do primeiro terzo do século II d.C., como lugar de asentamento permanente dunha unidade militar e base de operacións para a construción da devandita vía de comunicación", señalaban desde la consellería.

Pese a ser uno de los yacimientos romanos peninsulares más excavado, investigado, monumentalizado y puesto en valor, el decreto de declaración considera que Aquis Querquennis "atesoura un gran valor científico por contar aínda cunha ampla superficie sen explorar, polo que é un sitio arqueolóxico básico para a investigación do proceso de romanización no noroeste peninsular".

Los restos arqueológicos exhumados hasta ahora permiten ver la estructura del cuartel general, con sus puertas y murallas, los barracones de tropa, letrinas, el hospital y varios hórreos para el almacenaje de alimentos. En extramuros se localiza la mansión, una posada de descanso para los viajeros que recorrían la vía, y también algunas estructuras que pudieran responder a una población civil asociada al campamento.