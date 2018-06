El curso medioambiental del Xurés cumple 25 años

Analizar, desde punto de vista científico, la importancia que tienen elementos como la conservación de la biodiversidad, salvaguardar las cadenas tróficas, la lucha contra el cambio climático o el papel de las empresas en el desarrollo sostenible en la sociedad del siglo XXI es el contexto en el que, esta semana se desarrolla en O Corgo (Muíños), la vigésimo quinta edición del curso de extensión universitaria sobre medio ambiente, los mismos años que cumple el Parque do Xurés.

Una treintena de jóvenes universitarios gallegos y vecinos de la zona comparten desde ayer conferencias y gamestorming en un intento de promover un espíritu crítico sobre la gestión medioambiental desde dentro. No obstante, el curso se desarrolla en el parque más grande y más poblado de Galicia, donde la convivencia entre el ser humano y naturaleza no siempre es fácil. "Desde mi punto de vista, el desarrollo sostenible tiene que pasar por fomentar el consumo responsable desde casa, desde la infancia", resaltaba Carmen Seijo que, conjuntamente con Javier Rodríguez dirigen el curso.

Además de un foro científico, donde los asistentes podrán conocer desde la historia glaciar de esta sierra ourensana hasta las consecuencias de los trágicos incendios, pasando por la reutilización del agua en las centrales de energía, el curso ofrece una oportunidad única para descubrir el territorio con rutas botánicas, visitas a pueblos abandonados o al balneario de Riocaldo. "Yo no conozco el Xurés, pero lo poco que he visto me está encantando", comentaba Raquel, una joven de Monforte de Lemos que acude por primera vez al curso animada por su compañero Ramón de Portas. Unas filas más atrás, Ángela y Manuel de la Universidad Senior y vecinos de la zona, asentían ante la descripción sobre los recursos turísticos de la zona. "Se fue mejorando bastante", comentan.

La jornada de hoy versará sobre termalismo, mientras que una de las citas más esperadas de mañana será la que ofrezca el que fue director del Xurés, Xosé Benito Reza.n