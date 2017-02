Golpes, robo y amenazas de muerte: el relato de tres ancianas atacadas por encapuchados en Bande

Cuatro encapuchados asaltaron a tres hermanas ayer por la noche, en su casa de Guindos, en el municipio de Bande. Las ancianas recibieron golpes y amenazas de muerte, según su relato de los hechos.

Así lo explica Balbina, una de las hermanas, con marcas de golpes alrededor de la nariz: "Imos matalas, imos matalas", eso es lo que le decían los asaltantes.

Todavía conmocionada, su hermana Josefa cuenta que no ha podido dormir en toda la noche. "Aínda non me deitei".

A dos de ellas las golpearon y a otra, que está enferma, la agredieron sin opción de defensa. Los cacos le sustrajeron 200 euros, el dinero que tenían en ese momento en la cartera. "Si tuveramos máis, tamén o levaban", cuenta Josefa.

Las tres hermanas, tras el suceso, se metieron asustadas en la cama con las heridas recientes. La mañana siguiente pidieron ayuda y un vecino las trasladó para que el médico procediese al análisis médico para la cura de las heridas.