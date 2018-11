Entrimo busca nombre para la calle dedicada al cofundador de las JONS

El callejero de A Terrachá, en el concello de Entrimo, tendrá que ser actualizado para adaptarse a la Ley de Memoria Histórica. Así lo confirmaba el regidor de la localidad, el socialista Ramón Alonso, tras recibir una petición del Comité pola Memoria Histórica do Val do Limia en el que instan a la retirada del nombre de Leopoldo de Castro García. "Foi cofundador das JONS, o primeiro partido fascista espanol em outubro de 1931", asegura Carlos Morais, portavoz del comité que propone darle el nombre de Erundina Álvarez Pérez, "veciña de Ferreiros (Entrimo) e a única muller fuxilada na provincia de Ourense no 1936".

El colectivo, que según Morais trabaja "pola dignificación das persoas que loitaron pola liberdade e os dereitos sociais", está elaborando un censo con los símbolos franquistas que se conservan en la comarca para promover su retirada.

Tras conocer la petición del comité, la familia De Castro ha presentado un escrito para que la Corporación acuerde renombrar dicha calle como Dr. Luis de Castro García. Hermano del anterior, Luis de Castro (1912-1977) atesora una reconocida trayectoria médica, pero también científica y de investigación, siendo autor de varios libros y numerosos artículos sobre distintas artes, algunos de ellos publicados en este periódico y donde dejaba ver su pasión por Entrimo. "Me parece una oportunidad para reconocer a una figura con una riqueza cultural y científica como no hay precedentes en Entrimo, una persona desconocida y muy meritoria", apunta su nieto, Álvaro de Castro, quien no cree que deba influir el hecho de que ejerciera en un hospital de la Falange, puesto que también lo hizo en tiempos de la Segunda República, durante la Dictadura o en la Transición.

La decisión está en manos del Concello que, en palabras de Alonso, estudiará toda la documentación y llevará a pleno una propuesta que puede que incluya uno de estos dos nombres o bien el de un tercero. "Siempre buscando una solución sin herir sensibilidades", matizaba.