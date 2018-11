Entrimo y Calvos, desilusionados por su exclusión de Destino Xurés

La puesta en marcha de una aplicación móvil que ofrece una guía interactiva por Bande, Lobeira, Lobios y Muíños -bautizada como Destino Xurés- no ha sentado del todo bien en el resto del territorio que conforma el parque natural. El alcalde socialista de Entrimo, Ramón Alonso, expresaba ayer su malestar por no haber sido incluido en el proyecto. "Aunque no es la primera vez que ocurre, no es de recibo que se use el concepto Xurés y no estemos en ese mapa. No hay por donde cogerlo, es de una mentalidad raquítica de partidos", dijo en alusión a la agrupación compuesta por los cuatro regidores del PP.

Desde Calvos de Randín, concello de A Limia cuyos terrenos forman parte también del Parque do Xurés, el regidor Aquilino Valencia aseguraba estar"desilusionado con los compañeros" por no haberle brindado la oportunidad de formar parte de un proyecto "cuando me llaman para todo", dijo para, sin ir más lejos, firmar la petición para pedir la mejora de la conexión viaria con Portugal.

Proyecto abierto

Destino Xurés es una iniciativa surgida de la agrupación de los cuatro concellos y que optó a una orden de ayudas de la Agencia Gallega de Turismo. "No hemos intentado excluir a nadie, lo que se pretende es que la Baixa Limia, el Xurés, tenga cuantos más atractivos, mejor", respondía la alcaldesa de Lobios, Mari Carmen Yáñez, quien aseguró que los diseñadores del proyecto le presentaron la idea al regidor de Entrimo cuando no había financiación "pero les dijo que no era el momento". Yáñez va a más y confirmó que "hasta lo planteamos al Parque, pero no sacaban el tema y estuvo meses parado".

Con todo, tal y como señaló en su presentación, la aplicación está abierta a sumar nuevos puntos y concellos en una guía interactiva que aspira a ser un referente para los visitantes del Xurés.