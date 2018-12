Unas jornadas analizarán los montes privados del Gerês-Xurés

La Federación Nacional dos Baldios (Baladi) de Portugal y la Organización Galega de Comunidades de Montes Vecinales en Mano Común, en colaboración con las asociaciones locales del Parque Nacional Peneda-Gerês, organizarán el sábado día 15 de diciembre en Caldas do Gerês (Terras de Bouro), la primera edición de las "Xornadas Transfronteirizas dos baldíos do Gerês e os montes veciñais do Xurés".

Los propietarios de los montes privados que conforman este espacio transfronterizo declarado Reserva de la Biosfera en 2009 están invitados a participar en un foro en el que se hablará de los retos y dificultades a los que se enfrentan, analizando desde las figuras de protección ambiental, hasta la legislación y los instrumentos de gestión en el área del parque transfronterizo y su compatibilidad con la leyes de baldios lusa y de montes gallega. La programación incluirá, en sesión de tarde, una mesa redonda sobre la gestión de tierras comunitarias en áreas protegidas.

Confraternización

Entre los ponentes de esta primera edición se encuentran el presidente de Baladi, Armando Carvalho, y de la Organización Galega de Montes Vecinales, Xosé Alfredo Pereira, los ingenieros Vasco Paiva y Marta Rodríguez, los juristas Antonio Bica y Calixto Escariz, así como representantes de los colectivos luso y gallego que trabajan por la recuperación de la tracción animal en el rural, o representantes locales como José Carlos Pires (presidente del Baldio Gerês) o Fernando Rodríguez de la Sierra de Santa Eufemia, entre otros.

Las jornadas se desarrollarán en el Auditorio Profesor Emidio Ribeiro del Centro de Animación Termal das Caldas do Gerês e incluirán una comida de confraternización entre socios lusos y ourensanos.