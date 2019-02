José Luis Álvarez López, candidato del PSOE a la Alcaldía de Bande 

El PSdeG-PSOE de Ourense anunció este domingo que su candidato a la Alcaldía de la localidad en las municipales del próximo 26 de mayo será José Luis Álvarez López, que se presenta a los comicios asegurando que "quero sacar a Bande do estado no que o sumiron as políticas de dereitas" .

El nuevo portavoz socialista en Bande afirmó que necesitan "inverter en políticas de xeración de emprego, potenciar tamén a mellora dos accesos a vila e facer unha inversión para atraer poboación".

Además, el candidato socialista señaló que "queremos apostar por un modelo de xestión no que alcalde non esté remunerado, xa que consideramos que supón un gasto excesivo para as arcas municipais".