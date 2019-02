El legado megalítico centra un aula arqueológica en Muíños

La riqueza megalítica del valle del Salas y de la Serra de Leboreiro protagoniza el nuevo espacio expositivo que este mes de febrero ha abierto sus puertas en el complejo turístico de O Corgo, en las orillas del embalse de As Conchas, en Muíños.

La planta baja del edificio que alberga la Porta do Xurés ha sido la ubicación escogida por el Concello para la creación de un aula arqueológica que tiene como principal objetivo divulgar un patrimonio prehistórico que, solo en la comarca, concentra más de 200 monumentos megalíticos (350 si se cuentan los del otro lado de la frontera, en la Serra do Leboreiro).

En un trabajo que lleva el sello de José María Eguileta y Luis Baños, los visitantes podrán conocer la huella del megalitismo en la zona, fundamentalmente dólmenes (túmulo funerario) del periodo Neolítico.

"Nestas terras, como no resto do noroeste peninsular, ten unha antigüidade de máis de 6.000 anos, desenvolvéndose aproximadamente entre o 4.300 e o 3.000 a.C", explican los promotores

La actuación incluida en el proyecto europeo "Gerês-Xurés Dinámico" que coordina la Diputación de Ourense e incluye acciones para la dinamización y promoción conjunta de la Reserva de la Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés por valor de 1,9 millones de euros.

El aula arqueológica muestra desde el método de construcción, con la entrada orientada a la salida del sol en el solsticio de invierno en zonas llanas o de semiladera, hasta las maquetas de los principales tipos de dólmenes (simples, de corredor o cistas), pasando por los elementos que conforman el monumento (dolmen o anta y túmulo o mámoa). El diseño del proyecto museístico es eminentemente didáctico, con audiovisuales y hasta zonas de juego destinadas específicamente a los más pequeños de la casa.

El aula arqueológica, ubicada junto a la oficina de recepción de Corgo y la sala de audiovisuales, ofrecerá al visitante información sobre los dos enclaves de este periodo más sobresalientes de la comarca. Por un lado, la concentración megalítica a ambos lados de la Serra do Leboreiro entre Ourense y Portugal y, por otro, la incluida en el circuito megalítico Val do Salas, que abarca las parroquias de Maus de Salas y Requiás-Guntumil, en Muíños, con cuatro monumentos singulares como son la Casiña da Moura, la Casola do Foxo y los monumentos M1 y M5 de Outeiro de Cavaladre, de cuya conservación y mantenimiento se encarga el Concello.

En este sentido, el regidor, Plácido Álvarez, que agradeció a la Diputación provincial "o seu apoio a este proxecto", confirmaba su intención de mantener la oferta patrimonial existente y, de la mano de Eguileta, hacer algo más con la ayuda de las administraciones.