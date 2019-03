Maika Rodríguez: "Os maiores das aldeas axudaron a conservar a esencia do entroido enxebre de Bande"

O antagónico aos Troteiros que é froito dunha investigación feita polos mozos Maika Rodríguez e Eloi dos Freiría.

Como xurdiu a idea de recuperar esta figura?

Foi a raíz de coñecer outros Entroidos de Bande onde, ademáis da figura dos Troteiros (tamén chamados Bonitos nalgúns lugares do concello) coñecían a existencia doutras figuras. Iniciamos entón un traballo de investigación entre os maiores, que nos contaron como recordaban as celebracións, que máscaras saían, que facían,...

E quen eran os Feos?

Os antagonistas dos Troteiros que, en función da aldea, recibían un nome distinto: Feos en Cadós, Farrapeiros en Santa Comba ou os Fargalleiros en Güin. Ían vestidos con pelexos, farrapos, cornamentas; levaban chocas e metíanse coa xente tirándolles cinza.

Cando facían a súa aparición?

As comitivas de Entroido saían dende o Domingo ao Martes do Entroido a calquera hora do día. Normalmente ían todos xuntos: Troteiros, Feos ou Farrapeiros, o carneiro que tiña unhas pinzas para meterse coa xente e outros veciños realizando comedias, disfrazados de dentistas, cun arado,... Adoitaban pedir permiso na entrada do pobo para pasar e facían alí a súa comedia. Metíanse coa xente e tamén cantaban as coplas do Entroido.

Cal foi a última vez que saíron?

Penso que foi polos anos 60 do século pasado. Daquelas aínda se celebraban bos Entroidos en pobos como Cadós. O ano pasado saímos por primeira vez e fomos ata alí. Tamén aproveitamos para recuperar outro símbolo que se perdeu, que é o Entroido de palla (figura tipo meco) que outrora se pasaban duns pobos a outros nunha especie de loita-disputa entre as aldeas.

Que día sairán este ano?

O luns día 4 de marzo. Quero deixar claro que a idea de que saian o luns é algo inventado de hoxe en día, co obxectivo de facerlle unha homenaxe á figura ese día, pero antigamente saían xuntos. Este ano seremos entre 10 e 15 persoas e iremos ata Rubiás, por seren outro dos lugares onde os veciños nos axudaron moito na investigación. Son aldeas que no inverno teñen catro ou seis persoas, pero que conservaron a esencia de este entroido enxebre.

Quedan segredos no Entroido de Bande?

A nós gustaríanos recuperar as coplas que se cantaban nestas datas, ben escritas ou co testemuño oral de quen as recorde. A idea é manter vivas as nosas tradicións e promocionalas a través das redes sociais.