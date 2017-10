Marta Delgado: “Ya existen muchos  proyectos innovadores y sostenibles en el  rural ourensano"

Con el calor de las llamas y el olor a quemado todavía en el cuerpo, vecinos y empresarios del Xurés tienen una cita mañana en Lobeira para participar en las jornadas "Emprende na Reserva da Biosfera" para visibilizar proyectos de éxito en el rural. En el encuentro, planificado con anterioridad a los incendios, participará la emprendedora Marta Delgado de Mira Xurés.

¿Qué es Mira Xurés?

Es un proyecto personal que surgió en 2016 para dar a conocer la riqueza de esta tierra a través de rutas de senderismo, eventos tradicionales (magostos, San Xoán, veladas astronómicas, …) y servicio de guías para grupos. Llevaba 24 años trabajando en un negocio en Ourense, pero me di cuenta que lo que realmente me llenaba eran las excursiones que hacía los fines de semana. Así que decidí que tenía que buscar una manera de vivir de eso. Además, los hoteles y restaurantes se quejaban de que no había nadie que organizase una ruta o eventos para la gente que venía a visitarnos y encontré mi sitio.

¿Cuál va a ser su participación en la jornada de mañana?

Una de las causas de los incendios es el abandono del rural de Ourense, por eso tenemos que apostar por esto y visibilizar que ya existen muchos proyectos innovadores y sostenibles aquí. Estas jornadas pueden ayudar a otras personas a iniciar su proyecto. Habrá ejemplos en los campos de la ganadería, la apicultura y demás productos del bosque o del turismo.

Usted se dedica al turismo de naturaleza, ¿cómo está el Xurés?

Entre el año pasado y este ha ardido la mitad del parque natural. Después del último gran incendio de 2011, la sierra se había recuperado porque el microclima y la cantidad de agua que hay aquí permiten una recuperación rápida y buena. Pero esto, un año tras otro, no.

¿Qué cree que abría que hacer?

Ahora es el turno de hablar con el parque, con las comunidades de montes, y empezar a tomar medidas para recuperar el territorio. Hay que hacer repoblaciones, pero sobre todo hay que actuar, presionar a la administración para conseguir una buena planificación de los montes.Hace años que se le está pidiendo al parque que creen pistas, pero no las hacen. Dicen que por cuestiones normativas y de impacto visual. No sé, pero en el Gerês (parque nacional) las tienen y somos la misma Reserva de la Biosfera. Salgueiro es un oasis en medio de toda la sierra quemada. Se salvó porque previamente hubo un tractor del parque desbrozando y porque se hicieron pistas. Debemos tomar ejemplo.

Recomiéndenos algún espacio verde que poder visitar.

Aún queda parque del que disfrutar, afortunadamente: la Pedra Furada, de Portela do Home hasta los Picos de Nevosa, Queguas y A Meixoeira o la Serra do Leboreiro son algunas opciones.