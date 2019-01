Una plataforma reclama el eje viario hasta la frontera

La Plataforma Plabali de A Baixa Limia manifestaba su disconformidad y sorpresa ante la "machacona insistencia" del gobierno de la Xunta de Galicia que, hace unos días, volvía a ampararse en la Intensidad Media Diaria (IMD) de vehículos para seguir paralizando el proyecto del eje de comunicaciones Celanova sur-frontera de Lobios, un argumento que según Plabali llevan escuchando desde los años 70 del siglo pasado. "O noso presidente síntese moi agraviado cada vez que ve dúbidas en Madrid con respecto ao AVE. Pois iso mesmo sentimos na Baixa Limia desde que o seu goberno nos botou abaixo o proxecto da vía rápida, o parque empresarial Chaos-Santa Comba, o enlace da OU-540 con Xinzo por non seguir coa desidia en que se atopa o Parque do Xurés ou a nula xestión en canto a grave contaminación do Limia", manifestaban.

En el norte de Portugal, recuerdan desde la plataforma, residen 2,7 millones de personas que "están aquí ao lado e conforman unha comunidade vital e estratéxica para o futuro de Ourense, ben sexa para o AVE, o termalismo ou o comercio en xeral dunha provincia moribunda", concluían.