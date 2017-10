La propiedad del monte de Entrimo, al Juzgado

Los vecinos comuneros de los lugares de A Illa, Terrachán Oeste, Ferreiros de Abaixo y O Casal e Barrios de Terrachán Leste han presentado las correspondientes demandas contra el Concello de Entrimo para que se les reconozca jurídicamente la propiedad de sus montes comunales, que desde 1957 están inscritos en el Registro de la Propiedad a favor el Concello.

La demanda civil, que lleva el despacho de abogados Alfonso Grande, se fundamenta en que dichas comunidades "son as únicas e legais titulares destes montes" conforme a la normativa vigente, y cuestionan que el Concello "viña, dende tempos do Franquismo e ata agora, xestionando e apropiándose dos ingresos da madeira", apunta Alfonso Grande.

En el texto se habla del aprovechamiento histórico, tradicional y consuetudinario de los montes por los vecinos y comunidades demandantes, con documentación histórica y planigráfica recogida en diferentes informes periciales. "O Concello ignorou as reiteradas reclamacións e ignorou requirimentos levados a cabo para solucionar a cuestión extraxudicialmente e de mutuo acordo", apuntaba el letrado, que recordó que no es el primer caso en el que se ve envuelto el concello "arraiano". "Existe un precedente xudicial co monte veciñal Reloeira e Lantemil, do cal o Concello está aínda a pagar as costas correspondentes que lle foron impostas", dijo.

Madera quemada

Grande apuntó que, en las medidas cautelares preliminares, los vecinos solicitan la tala de la madera quemada en una parte de estos montes que ardieron en los incendios de

septiembre de 2016, con el objetivo de que no siga perdiendo su valor.

Desde el Concello de Entrimo, el alcalde Ramón Alonso tildaba el proceso de una "maniobra política para dañar al gobierno municipal", directamente vinculada al rendimiento económico que se pueda obtener de la venta de dicha madera."Con el cebo de la madera quemada se fue captando a una serie de vecinos para crear las comunidades y iniciar este proceso", declaró el regidor socialista, al tiempo que lamentaba que "hasta ahora esos montes no interesaron a nadie" y que "se crean comunidades de montes artificiales que solo traerán enfrentamientos vecinales".

La administración local lleva años gestionando, bien directamente o a través de concesiones, la gestión de dichos montes. "Es cierto que económicamente nos generan ciertos ingresos por la madera, pero no son significativos", dijo.

En la actualidad, el Concello de Entrimo tiene en propiedad unas 900 hectáreas de monte. El litigio que ahora se abre afecta aproximadamente el 80% de dicha extensión. "Nosotros tenemos la obligación legal de defender el patrimonio municipal", advertía Alonso.n