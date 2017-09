Vecinos de Lobios piden la retirada de un turismo abandonado

Un turismo, desmantelado y sin matrículas, lleva casi un mes abandonado en un camino junto al conjunto de los miliarios romanos de Lobios, en el Parque do Xurés. Vecinos y hosteleros de la zona, que aseguran que han puesto el caso en conocimiento de los responsables locales, urgen la retirada del coche al entender que perjudica al turismo de la zona. No obstante, el coche se encuentra en una pista junto a los miliarios, en la ruta que comunica con la frontera de Portela do Homen. Una petición a la que se suman desde Adega, que alertan del peligro para el medio ambiente.n