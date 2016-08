El abandono merma el patrimonio de Celanova

Los vecinos de la calle Manuel Lezón, popularmente conocida como la calle "Abaixo" se despertaban hace unos días con la triste noticia de la caída de uno de los cinco hórreos o canastros de principios del siglo pasado que conformaban el conjunto etnográfico más numeroso de la villa de San Rosendo.



El abandono, tanto por parte de los propietarios como de la administración local por no velar por la conservación de estas construcciones características de la vida tradicional gallega, ha acabado con la caída de uno de los cinco hórreos "y no será el último", comentaba ayer una pareja a su paso por la zona donde existe un segundo canastro en avanzado estado de ruina. "É unha pena que non se faga nada para manter estas construcións, son un legado do noso pasado", coincidían estos días varios vecinos, al tiempo que recordaban la "caída" hace unos años de varias construcciones en la plaza "da Aira".



Desde el Concello celanovés, el concejal de Urbanismo y Peris, Máximo Losada Méndez, explicaba que se trata de un tema complejo de solucionar para la administración dadas las dificultades para dar con los dueños actuales o que éstos acrediten legalmente la propiedad. "Con este panorama, ¿cómo se ordena que se tomen medidas de seguridad o rehabilite un inmueble que no tiene dueño legal?", se pregunta el edil que, con todo, ha iniciado un expediente para dar con el propietario del canastro caído y que éste asuma la retirada de los restos de la vía. Sobre las ayudas públicas para favorecer su conservación, Losada Méndez asegura que "no las hay, pero cuando las había eran complejas de solicitar".