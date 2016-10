Acogida dispar para los cambios en la circulación en Celanova

Una señal y una valla prohíben desde esta semana la circulación en sentido descendente por la avenida López Blanco de Celanova. La normativa por la que se rige esta vía de titularidad autonómica no permite mantener el doble carril con sus respectivos estacionamientos en el lateral al no cumplir la anchura mínima, "polo que tras a reforma do pavimento, vímonos na obriga de tomar a decisión que cremos que é a máis axeitada", explica el alcalde celanovés, José Luis Ferro.

La acogida en la calle y en los bares de la villa, ha sido dispar. Hay quien considera que la decisión cierra la entrada de vehículos al pueblo, y con ello a potenciales consumidores, obligando a los vehículos a acceder al casco por la avenida González Rey o la ya de por si saturada Celso Emilio Ferreiro. Sin embargo, desde el consistorio entienden que "desta forma desconxestionamos o cruce da parada de taxis e liberamos de tráfico a rúa Castor Elices, que coa apertura da autovía viu incrementado o volume de coches", argumenta el regidor, que explicó que habilitar la López Blanco en sentido descendente "crearía un problema coa ruta do transporte escolar, obrigando ao autobús para pasar pola praza, algo que non queremos". A esto hay que añadir el hecho de que, en verano con el cierre de la plaza, todo el tráfico de salida del centro se tendría que canalizar por la calle Castor Elices.

La tercera opción, mantener el doble carril a costa de eliminar toda una hilera de estacionamientos, no caló entre el comercio de la zona con quien el propio regidor sondeó las distintas opciones viarias.

Desde la oposición, el portavoz socialista Marcial Lafuente declinaba ayer pronunciarse sobre el cambio viario, pero si cuestionó las formas del gobierno local. "Nosotros no tuvimos ningún tipo de comunicación al respecto, ni en pleno ni en comisión, nos enteramos por La Región", aseguró, para acto seguido criticar que "contra lo que dijo en la toma de posesión, este alcalde no cuenta con la oposición para nada". En la misma línea se pronunció su homólogo del BNG, Leopoldo Rodríguez, que criticó la actitud "despótica" de los populares, que "nin nos consultan, nin teñen en conta as queixas veciñais que lle transmitimos". En cuanto a los cambios de la López Blanco, "imos ver como funciona e se o cambio xera problemas", dijo Rodríguez Puga.